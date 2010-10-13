Азаров хоче зробити Україну сприятливою для турбізнесу
14:48, 13 жовтня 2010Новини ЄС
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Україна - дуже гарна країна
Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ хоче зробити Україну привабливою для туристичного бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання».
«Україна – дуже гарна країна», - сказав український прем`єр. «У нас є і тепле море – Чорне, і прекрасні умови для гірськолижного спорту. Ми розвиватимемо ці зони і вкладатимемо кошти, щоб зробити нашу країну не лише привабливою для бізнесу, а й для культурного туризму», - додав він.
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