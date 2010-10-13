”Газпром” і Румунія обговорять ТЕО ”південного потоку”

Москва. 13 жовтня. УНІАН. «Газпром» і Румунія ухвалили рішення підготувати техніко-економічні розрахунки проходження «Південного потоку» румунською територією.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром», за підсумками візиту делегації компанії на чолі з головою правління Олексієм МІЛЛЕРОМ до Румунії.

Наголошується, що під час візиту пройшли зустрічі з прем`єр-міністром Румунії Емілем БОКОМ і міністром економіки, торгівлі й ділового середовища Румунії Іоном АРІТОНОМ. Сторони обговорили поточний стан і перспективи розвитку російсько-румунської співпраці в енергетичній сфері.

У рамках зустрічі з І.АРІТОНОМ О.МІЛЛЕР і Генеральний директор Transgaz S.A. Флорин КОСМА підписали Меморандум про наміри з підготовки техніко-економічних розрахунків проходження «Південного потоку» територією Румунії. Для виконання даного завдання сторони домовилися сформувати спільну експертну групу.

За умови позитивних результатів вказаних техніко-економічних розрахунків «Газпром» і Transgaz вийдуть з пропозицією про підписання в I кварталі 2011 року російсько-румунської міжурядової угоди про співпрацю щодо «Південного потоку». Дана угода стане політичною і міжнародно-правовою основою для подальшої реалізації проекту в Румунії.

У разі підписання міжурядової угоди, сторони зроблять необхідні зусилля для того, аби в максимально короткі терміни укласти відповідні домовленості на міжкорпоративному рівні.

Довідка УНІАН. Постачання природного газу з Росії до Румунії здійснюються з 1979 року.

У 2009 році «Газпром» поставив в країну 2,5 млрд куб. м газу. Експорт російського газу до Румунії здійснюється за двома довгостроковими контрактами, що діють до 2030 року.

Через територію Румунії здійснюється транспортування природного газу до Болгарії, Македонії, Туреччини і Греції. У 2009 році обсяг транзиту до вказаних країн становив 12,5 млрд куб. м.