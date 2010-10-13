Герасим`юк вірить, щщо ПАРЄ активно залучатиме спостерігачів на вибори в Україні

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи приділяє проведенню місцевих виборів в Україні дуже серйозну увагу, особливо в світлі резолюції ”Функціонування демократичних інституцій в Україні”, яку нещодавно було ухвалено.

Про це заявила заступник голови Постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат від групи «За Україну!» Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, доповідачам від ПАРЄ відомо про спосіб формування виборчих комісій, про тиск на опозиційні партії та інші порушення. Тому вона переконана, що ПАРЄ активно залучатиме спостерігачів на місцевих виборах.

«Тому тим, хто сподівається тишком-нишком «організувати» собі результати виборів, я можу повідомити прикру новину – про це буде відомо у Європі», - попередила заступник голови української делегації в ПАРЄ.

«Один із пунктів наших зобов’язань перед ПАРЄ - це удосконалення виборчого законодавства. До України є претензії, що це законодавство змінюється перед самими виборами в угоду тим, хто при владі», - сказала депутат.

О.ГЕРАСИМ’ЮК нагадала, що Україна досі перебуває під моніторингом ПАРЄ.

“А навесні нам доведеться головувати в цій організації. Це взагалі безпрецедентне явище, коли країна під моніторингом сидить в кріслі головуючого”, - стверджує член Комітету ВР з питань євроінтеграції.

“Всі прагнення влади зняти моніторинг будуть безрезультатними. Навпаки, внаслідок брудних дій на виборах моніторинг може бути продовженим», - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.