Прем`єр Бельгії висловив співчуття у зв`зку з трагедією на Дніпропетровщині

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ висловив співчуття прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ у зв’язку з трагедією на Дніпропетровщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після зустрічі зі своїм українським колегою у Брюсселі.

«Ми хотіли б висловити наші найглибші співчуття від імені уряду та народу Бельгії народу України у зв’язку з трагедією. І висловити наші співчуття родинам загиблих», - сказав бельгійський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді пасажирський автобус ”Еталон” зіткнувся с локомотивом. За попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофору. Загинули 43 особи, в тому числі троє дітей і водій автобуса.