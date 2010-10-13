Азаров запросив прем`єра Бельгії відвідати Київ

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив бельгійського колегу Іва ЛЕТЕРМА відвідати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр заявив журналістам після зустрічі з прем`єром Бельгії в Брюсселі.

«Я запросив прем`єр-міністра відвідати Україну в будь-який зручний для нього час», - сказав український прем`єр.

У свою чергу І.ЛЕТЕРМ відзначив, що зараз бельгійська футбольна команда намагається пробитися до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року, яка пройде в Польщі й Україні.

«Ми чекаємо на всіх», - відповів на це М.АЗАРОВ.