Азаров запросив прем`єра Бельгії відвідати Київ
16:58, 13 жовтня 2010Новини ЄС
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Той сказав, що зараз запрошення на Євро-2012 намагаються отримати бельгійські футболісти
Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив бельгійського колегу Іва ЛЕТЕРМА відвідати Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр заявив журналістам після зустрічі з прем`єром Бельгії в Брюсселі.
«Я запросив прем`єр-міністра відвідати Україну в будь-який зручний для нього час», - сказав український прем`єр.
У свою чергу І.ЛЕТЕРМ відзначив, що зараз бельгійська футбольна команда намагається пробитися до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року, яка пройде в Польщі й Україні.
«Ми чекаємо на всіх», - відповів на це М.АЗАРОВ.
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