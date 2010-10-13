Бельгія підтриує підписання угоди про асоціацію з Україною

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Бельгія підтримує швидке підписання угоди про асоціацію і вільну торгівлю між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після двосторонньої зустрічі.

«Зараз, головуючи в ЄС, Бельгія є адвокатом саме підписання такого договору з Україною якомога швидше», - сказав І.ЛЕТЕРМ.

При цьому він зазначив, що для підписання документа необхідно провести ще ряд вельми детальних переговорів. При цьому І.ЛЕТЕРМ підкреслив, що договір про асоціацію і вільну торгівлю полегшить налагодження тіснішої співпраці з Україною, зокрема, і представників бельгійського бізнесу, які виявляють цікавість до двосторонньої співпраці з українськими компаніями.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною і ЄС на саміті Україна-ЄС 22 листопада неможливе через незавершеність переговорного процесу.

Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. З 2008 року розпочалися переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію.