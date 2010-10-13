Азаров просить Бузека допомогти з опозицією

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попросив Президента Європарламенту Єжі БУЗЕКА звернутися до української опозиції з проханням почати конструктивну співпрацю з його урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання М.АЗАРОВ висловив на спільному з Є.БУЗЕКОМ брифінгу після двосторонньої зустрічі.

«Я сказав панові Президентові, що я мрію конструктивно співпрацювати з опозицією, і я прошу пана Президента, аби він звернувся до нашої опозиції і закликав її до конструктивної співпраці з урядом», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що опозиція й уряд виконують різні функції, але завдання у них одне – процвітання країни. Він наголосив, що перед Україною стоять надзвичайно важкі завдання, зокрема, проведення реформ і модернізація економіки.

«Це національно об`єднувальна ідея, принаймні, до наступних виборів», - сказав М.АЗАРОВ.