Польща не продовжуватиме контракт з Росією на газ до 2037 року

Варшава. 13 жовтня. УНІАН. Польський уряд вирішив не продовжувати діючий газовий контракт із найбільшим постачальником „блакитного палива” у країну ВАТ „Газпром” на 15 років - до 2037 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні польський віце-прем`єр-міністр Вальдемар ПАВЛЯК на прес-конференції.

“Не будемо напружуватися і мучитися, щоб змінювати термін, оскільки в державі немає попиту на довготривалі рішення (щодо поставок газу - УНІАН)”, - сказав він.

Віце-прем`єр також зазначив, що умови транзиту російського газу польською територією діятимуть до 2019 року, а не до 2045-го, як було записано у затвердженому в лютому цього року договорі.

В.ПАВЛЯК повідомив, що черговий раунд російсько-польських газових переговорів відбудеться цієї неділі, 17 жовтня, і висловив сподівання, що сторонам, зрештою, вдасться підписати документ.

За його словами, сторонам вдалося знайти рішення, яке зняло зауваження до контракту з боку Європейської комісії, яка заблокувала підписання затвердженого раніше документа.

В.ПАВЛЯК сказав, що поляки розраховують на зменшення вартості російського газу, зазначивши, що конкретні переговори стануть можливими після підписання документа.

Він додав, що Польща планує збільшити щорічну закупівлю газу в Росії на 2 млрд. кубометрів - до близько 10 млрд. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Польща з січня 2009 року намагається домовитися з „Газпромом” про додаткові поставки газу до країни через дефіцит, викликаний відмовою виконати контракт з боку швейцарського трейдера „РосУкрЕнерго”, який у 2007-2008 роках поставляв до Польщі 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу.

Російський „Газпром” поставляє 60% газу від потреб Польщі і понад 90% газовий імпорт. Компанія поставляє газ до Польщі згідно з підписаною в 1996 році міжурядовою угодою.

Представники найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” і канцелярії колишнього президента Польщі Леха Качиньського заявляли, що продовження газового контракту з „Газпромом” до 2037 і 2045 років приведе до „бетонування” залежності поляків від газових поставок з Росії.