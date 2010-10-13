Росія 18 жовтня передасть Польщі звіт про трагедію літака Качинського

Варшава. 13 жовтня. УНІАН. Представники польської влади 18 жовтня отримають звіт російської Міждержавної авіаційної комісії про причини катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського, що сталася у квітні цього року поблизу Смоленська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Польщі в МАК Едмунд КЛІХ.

Він зазначив, що головні пункти звіту будуть презентовані польській делегації у Москві, після чого польська влада матиме 60 днів на висловлення своєї позиції.

До складу польської делегації, крім Е.КЛІХА, увійдуть представники комісії із вивчення авіакатастроф, яку очолює міністр внутрішніх справ та адміністрації Єжи МІЛЛЕР.

Е.КЛІХ, якого цитують польські ЗМІ, зауважив, що документ, підготовлений польською делегацією, має презентувати спільну точку зору польських експертів стосовно звіту МАК.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАК заявляв про намір у листопаді оприлюднити остаточний звіт про причини Смоленської катастрофи, в якій загинуло 96 польських громадян, в тому числі Л.Качинський та його дружина.

У попередньому оприлюдненому у травні звіті МАК опосередковано назвав причиною авіакатастрофи помилку пілотів, які спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно надані дані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому, через які літак опинився над самою землею.

Польська влада проводить власне розслідування причин катастрофи, але найбільша опозиційна партія „Право і справедливість” звинувачує владу в небажані встановити справжні причини катастрофи.