Партія регіонів співпрацюватиме з соціалістами Європарламенту

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Партія регіонів та група прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті підписали меморандум про співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ та голова групи соціал-демократів Мартін ШУЛЬЦ.

Згідно з текстом меморандуму, який має у своєму розпорядженні УНІАН, співробітництво буде у першу чергу спрямоване на поглиблення обізнаності та створення форуму для широкої дискусії щодо політичної ситуації в Україні та Європейському Союзі, обговорення процесів європейської інтеграції України, надання інформації щодо структур та політики соціал-демократичного руху в ЄС, а також підтримку прагнення Партії регіонів «подолати нинішню ситуацію серйозного партійно-політичного протистояння та встановити в Україні клімат демократичної згуртованості, включаючи посилення демократичних інституцій та верховенства права, а також подальший вільний розвиток ЗМІ».

Сторони вирішили організувати регулярні зустрічі між керівництвами, семінари та дискусії на теми взаємного інтересу, круглі столи з політичного співробітництва та парламентських процедур у Євросоюзі.

Крім того, меморандум передбачає можливість тренування для молодих лідерів Партії регіонів разом з групою прогресивного альянсу соціалістів та демократів та заснування мережі інформування зацікавлених організацій та громадян України щодо політики та діяльності соціал-демократів у Європарламенті.

При цьому Партія регіонів створить механізм інформування групи соціал-демократів щодо власної політики та активності, що може торкатися процесу інтеграції України до ЄС.

Партія регіонів та група соціал-демократів створять механізм спільного моніторингу та оцінки виконання двосторонніх угод та домовленостей між Україною та ЄС. Крім того, сторони погодилися через два роки після підписання меморандуму розглянути здобутки та досягнення програми співробітництва.