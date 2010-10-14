Україна і Литва активізують двосторонні відносини

Вільнюс. 14 жовтня. УНІАН. Президенти України і Литви Віктор ЯНУКОВИЧ і Даля ГРІБАУСКАЙТЕ наголошують на новому етапі активізації двосторонніх відносин між державами, зокрема, у питаннях європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання Ради президентів України і Литви, яке проходить сьогодні у Вільнюсі під головуванням В.ЯНУКОВИЧА і Д.ГРІБАУСКАЙТЕ.

Вітаючи Президента України у рамках його офіційного візиту до Литви, Д.ГРІБАУСКАЙТЕ наголосила на значній зацікавленості литовської сторони в активізації відносин між державами. При цьому вона зазначила, що існує багато актуальних питань, які становлять інтерес для двох країн.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ також висловила сподівання, що за результатами цього візиту розпочнуться прямі контакти між відповідними відомствами України і Литви з метою зміцнення ефективної співпраці.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що мав першу зустріч з нінішнім Президентом Литви, коли ще перебував в опозиції. Але вже тоді, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він побачив значний потенціал в українсько-литовських відносинах.

«Ми висловлюємо впевненість, що Литва й надалі буде допомагати Україні, зокрема, у питаннях європейської інтеграції держави», - заявив він.