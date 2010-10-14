Україна і Литва підписали дорожню карту дій
12:51, 14 жовтня 2010Новини ЄС
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Вільнюс. 14 жовтня. УНІАН. Україна і Литва підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2011-2012 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні у Вільнюсі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ перебуває з одноденним офіційним візитом у Литві.
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