Україна і Литва підписали дорожню карту дій

Вільнюс. 14 жовтня. УНІАН. Україна і Литва підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2011-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні у Вільнюсі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ перебуває з одноденним офіційним візитом у Литві.