Україна готова інтегруватися до ЄС

Вільнюс. 14 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що держава на сьогодні готова інтегруватися до Європейського Союзу на стільки, на скільки до цього готова сама Європа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Вільнюсі на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБОУСКАЙТЕ, що відбулася після завершення переговорів глав держав.

Глава держави вкотре підкреслив, що питання європейської інтеграції є не дуже простим для України, яка в рамках цього процесу повинна виконувати свої зобов’язання перед європейською стороною.

«Нам необхідно виконувати так звані «домашні завдання», які не можливо виконати без реформ і без єдності влади, яка здатна ефективно працювати з метою виконання зобов’язань перед Європейським Союзом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як він також підкреслив, «Україна сьогодні готова як ніколи».

«Я вже неодноразово про це казав, що Україна готова інтегруватися до Європейського Союзу на стільки, на скільки готова до цього Європа», - наголосив Президент України.

Він також повідомив про досягнуті з Президентом Литви домовленості про те, що ця держава буде підтримувати Україну на її шляху до Європи, обмінюватися досвідом у цьому процесі, і надавати у цьому практичну допомогу.

У свою чергу, Президент Литовської Республіки Д.ГРІБОУСКАЙТЕ підтвердила намір своєї держави підтримувати Україну у питаннях наближення до ЄС.

«Ми є взаємно важливими державами, зокрема, у галузі євроінтеграції. Україна для Європи є дуже важливою. І подальше членство України в ЄС є стратегічною метою для України та Євросоюзу», - зазначила вона.