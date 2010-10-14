Азаров спекулює на ідеї євроінтеграції України?

Київ 14 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ спекулює на ідеї європейської інтеграції України, заявив у коментарі УНІАН прем`єр-міністр опозиційного уряду, голова партії «Реформи і Порядок» Сергій СОБОЛЄВ.

«Мені дивно чути від великого політика АЗАРОВА оцінку діяльності європейських партій. Хотів би сказати, що фактично голосування про вступ України до Європейського Союзу не було в природі в Європейському парламенті. Тому стверджувати, що якась фракція підтримує, а якась ні - це повний абсурд», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, така заява – «зайвий доказ того, що М.АЗАРОВ продовжує спекулювати на ідеї європейської інтеграції України, а не робити якісь практичні кроки до цього».

«Тому для мене абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день Європейська народна партія, з якою ми співробітничаємо вже не перший рік у рамках Ради Європи, активно підтримує євроінтеграційні процеси України, а найголовніше - вони завжди підтримували процеси демократизації України», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він також зазначив, що такої точки зору дотримуються і європейські соціалісти, зокрема, які голосували за недавню резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо оцінки ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, М.АЗАРОВ, коментуючи підписання Партією регіонів меморандуму з соціал-демократами Європарламенту, заявив, що представники соціал-демократів підтримують вступ України до Європейського Союзу.

«Це дуже важливо, тоді як представники Європейської народної партії заперечують навіть перспективу реалізації такого кроку», - сказав М.АЗАРОВ.

«Тому мені взагалі важко уявити, що пані ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО співробітничають з тією фракцією, яка навіть в принципі заперечує європейську інтеграцію України. Тому для нас вибір був абсолютно однозначним», - сказав голова Партії регіонів.