Литва готовва допомогти Україні в розвиткові демократії

Вільнюс. 14 жовтня. УНІАН. Президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ заявляє, що її країна готова надати допомогу Україні у питанні забезпечення свободи слова та утвердження демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Литви сказала сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції у Вільнюсі.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зауважила, що під час переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ були розглянуті актуальні питання, зокрема, про стан свободи слова і демократії в Україні. «Я переказала (Президенту України – УНІАН) певну точку зору, яка зараз з’явилася у європейських країнах, щодо якості демократичних реформ», - сказала вона.

Як наголосила Д.ГРІБАУСКАЙТЕ, «Литва також готова допомогти Україні настільки, наскільки сама Україна буде готова до цієї допомоги, наскільки Україна буде відкритою державою, наскільки вона буде цінувати, виконувати і забезпечувати свободу слова».