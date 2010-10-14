Україна, Єврокомісія та Росія обговорять енергетичні проекти

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Європейська комісія ініціюватиме тристоронню зустріч ЄС-Україна-Росія з обговорення низки проектів співпраці в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу в Брюсселі, розповідаючи про результати вчорашніх переговорів з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ.

М.АЗАРОВ повідомив також, що під час зустрічі він передав єврокомісару українські пропозиції щодо співпраці з низки проектів, зокрема й з модернізації української газотранспортної системи.

«Наші пропозиції були єврокомісаром з цікавістю сприйняті, і перший позитивний результат полягає в тому, що Єврокомісія ініціюватиме проведення тристоронньої зустрічі для обговорення цілого ряду спільних проектів. Тристороння зустріч – мається на увазі Європейський Союз, Україна і Росія. Ми вітаємо таку зустріч», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр не уточнив, про які саме проекти йдеться. «Розуміння є, інтерес є, але давайте почекаємо, як розвиватимуться події», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він не став уточнювати рівень тристоронньої зустрічі. «На першому етапі це буде зустріч на рівні відповідальних осіб під егідою єврокомісарів, які відповідають за реалізацію цих проектів, а далі подивимося», - сказав М.АЗАРОВ.