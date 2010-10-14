Азаров каже, що соціал-демократи Європи підтримують євроінтеграцію України

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ пояснює підписання меморандуму із соціал-демократами Європарламенту їх підтримкою євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі після участі в конференції, організованої групою Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту на тему відносин з Україною.

«Для нас головне, що фракція європейських соціалістів і демократів підтримує європейський вектор політики України», - сказав прем`єр.

Він також відзначив, що представники соціал-демократів підтримують вступ України до Європейського Союзу.

«Це дуже важливо, тоді як представники Європейської народної партії заперечують навіть перспективу реалізації такого кроку», - сказав М.Азаров.

«Тому мені взагалі важко уявити, що пані ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО співпрацюють з тією фракцією, яка навіть в принципі заперечує європейську інтеграцію України. Тому для нас вибір був абсолютно однозначним», - сказав голова Партії регіонів.

Говорячи про ідеологію соціал-демократів і Партію регіонів, М.АЗАРОВ відзначив, що його партія виступає за соціальну орієнтацію держави. «У нас багато спільного в підходах, підходів у реалізації реформ у нашій країні», - наголосив М.АЗАРОВ.