ЄС хоче підтримки Україні у врегулюванні Придністровського конфлікту

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Європейський Союз сподівається на підтримку України у врегулюванні Придністровського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ заявив на прес-конференції після саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

«Ми сподіваємося на активну підтримку України щодо зусиль у цьому напрямку», - сказав він.

Президент Європейської Ради наголосив, що сторони заявили про зацікавленість у територіальній цілісності Молдови і погодилися, що цей конфлікт має вирішуватися виключно мирними шляхами з активізацією дипломатичних зусиль.