ЄС хоче підтримки Україні у врегулюванні Придністровського конфлікту
16:31, 22 листопада 2010Новини ЄС
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Сторони зацікавлені у цілісності Молдови
Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Європейський Союз сподівається на підтримку України у врегулюванні Придністровського конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ заявив на прес-конференції після саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
«Ми сподіваємося на активну підтримку України щодо зусиль у цьому напрямку», - сказав він.
Президент Європейської Ради наголосив, що сторони заявили про зацікавленість у територіальній цілісності Молдови і погодилися, що цей конфлікт має вирішуватися виключно мирними шляхами з активізацією дипломатичних зусиль.
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