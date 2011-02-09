Польські експерти відклали оприлюднення звіту про трагедію літака Качинського

Варшава. 9 лютого. УНІАН. Польські експерти оприлюднять остаточний звіт про причини катастрофи урядового літака Ту-154, внаслідок якої загинув Президент Лех Качинський, на півтора місяці пізніше, ніж планувалось раніше.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Перенесення термінів оприлюднення звіту пов’язане з несправністю іншого урядового літака Ту-154, на якому експерти планують провести експеримент у рамках розслідування причин трагедії, що сталася поблизу Смоленська у квітні минулого року.

„Державна комісія з вивчення причин авіакатастрофи на сьогодні не може провести пробного польоту на літаку Ту-154 із номером 102 через поломку одного із його пристроїв, справність якого необхідна для проведення цього експерименту”, - зазначили у прес-службі.

У МВС Польщі вказують, що цей експеримент є „дуже важливим” для визначення причин Смоленської катастрофи.

„Робота над остаточним звітом може затягнутися на приблизно 6 тижнів”, -зауважили у прес-службі міністерства. (Раніше повідомлялося, що звіт може бути оприлюднений у лютому – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, минулого року російський завод у Самарі, на якому ремонтували другий польський урядовий літак Ту-154, на приблизно два місяці затримав його передачу Польщі. Поляки отримали літак наприкінці вересня, замість кінця липня, як було передбачено контрактом.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Л.Качинський з дружиною та делегацією високопоставлених посадових осіб планував взяти участь у меморіальних заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.

У січні цього року Міждержавна авіаційна комісія (РФ) в остаточному звіті про причини Смоленської катастрофи поклала усю провину за трагедію на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак в умовах сильного туману.

Згідно зі звітом МАК, літак до падіння був повністю справним.

Водночас, польські експерти вважають, що пілоти Ту-154 не намагалися посадити літак, а не встигли - через поки неоприлюднені причини – вчасно підняти літак на „друге коло”.