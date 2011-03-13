У німецькому Штутгарті проходить виставка “Ретро-Класик” (фоторепортаж)

11:37, 13 березня 2011
Новини ЄС
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1230 учасників представили 3000 експонатів

Штутгарт. 13 березня. УНІАН. В одинадцятий раз в німецькому Штутгарті відкрила свої двері для любителів старих авто виставка “Ретро-Класик”.

Цього року виставка нараховує 1230 учасників з 15 країн.

Величезна експозиція розмістилася у восьми павільйонах Штутгартського виставкого центру, на загальній площі близько 100 тис. квадратних метрів. 

Загалом на виставці представлено понад 3 тис. експонатів – від автомобілів та мотоциклів до тракторів.

Організатори очікують, що цього року виставку, яка триває лише три дні – з 11 по 13 березня – відвідає рекордна кількість людей: близько 70 тис.

Фото Юрія Пінського.

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