Єврокомісія пропонує збільшити бюджет ЄС на 2012 рік
Адміністративні видатки буде збережено на рівні цього року
Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Європейська комісія підготувала проект бюджету на 2012 рік, який передбачає збільшення витрат порівняно з нинішнім роком.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар Європейського Союзу з питань бюджетних і фінансових програм Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ.
За словами комісара, згідно з проектом бюджету, витрати наступного року становитимуть 132,7 млрд. євро, що на 4,9% більше, ніж витрати нинішнього року.
У цілому ж, зобов`язання за витратами (з урахуванням програм, розрахованих на декілька років) становитимуть 147,4 млрд. євро, що на 3,7% більше, ніж у 2011 році.
Представляючи проект бюджету, Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ назвав його «делікатно збалансованим актом, що об`єднав заходи з економії і заходи зі стимулювання зростання для 500 млн. європейців».
Комісар підкреслив, що проект бюджету не передбачає зростання адміністративних витрат. Разом з тим, планується збільшити витрати на програми, розпочаті ще у 2007 році.
«Деякі проекти, які приносять користь місцевим громадам і бізнесу, можливо, ніколи не були б розпочаті у 2007 році без зобов`язань фінансування з боку ЄС. Припинити їх фінансування – немислимо», - сказав Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ.
Він зазначив, що, зокрема, очікується зростання виплат у рамках програми досліджень (на 13,3% - до 7,6 млрд. євро), а також до структурних фондів і фонду подібності (на 8,4% - до 45,1 млрд. євро).
При цьому, за словами комісара, тільки 6% усіх бюджетних витрат передбачається спрямувати на функціонування інститутів Євросоюзу, а 94% будуть повернені платникам податків у вигляді різних програм, які реалізуються за підтримки ЄС.