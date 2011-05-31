ЄС не застосовуватиме санкцій до України у разі переривання транзиту газу

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Україна і ЄС домовилися, що до України не будуть застосовуватися санкції за можливі перерви у постачанні газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, завершивши свій одноденний візит до столиці Бельгії.

«Ця позиція - знята. Ми домовилися тільки про прискорену процедуру розгляду цих спорів», - сказав А.КЛЮЄВ, не назвавши при цьому інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з початку 2008 року.

У ході переговорів ЄС наполіг на тому, щоб в угоді була окрема стаття щодо співпраці у сфері енергетики. При цьому ЄС наполягав на тому, щоб Україна взяла на себе зобов`язання щодо забезпечення безперебійного транзиту газу в ЄС.