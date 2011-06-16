Посол ФРН називає послідовною зовнішню політику Януковича

Київ, 16 червня. УНІАН. Надзвичайний та Повноважний посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ вважає вважає послідовною зовнішню політику Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ заявив в інтерв`ю Deutsche Welle, відповідаючи на запитання про зближення України з Росією.

”З точки зору зовнішньої політики, я бачу, що українське керівництво переслідує українські інтереси. Тут не йдеться про якийсь ”розпродаж”. Навпаки. Відносини непрості, й Київ намагається мати хороші відносини з Москвою, але водночас іде шляхом до угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. У цьому пункті Президент послідовний у тому, що він каже й що він робить. Це добре”, - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Німецький дипломат також зазначив, що поки ще не бачить підстав стверджувати про втрату Україною своєї незалежності через зближення з Росією.

”На даний момент я цього не бачу. Україна захищає свої інтереси, але можна констатувати, що Росія витрачає значні кошти, щоби бути присутньою на українському ринку в різних галузях. Західним банкам тут важко працювати, бо є більш вигідні кредити від російської сторони. Тут може постати питання, наскільки фінансові засоби використовуються з політичними цілями”, - додав він.

При цьому Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ переконаний, що Україна у своїй зовнішній політиці реалізує пріоритет європейської інтеграції. ”Заяви Президента в цьому питанні чіткі – пріоритет має наближення до ЄС з одночасними добросусідськими відносинами з Росією, в тому числі – розвиток економічних відносин. Я вважаю це послідовним і таким, що на 100 відсотків збігається з політикою Європейського Союзу. Адже, врешті решт, і ЄС прагне тісніших стосунків з Росією. Саме в галузі економіки ідеться про те, щоб у торгівлі було менше обмежень. Я думаю, що Україна може стати двигуном більш швидкого наближення Росії до ЄС”, - переконаний німецький дипломат.