ЄС підвищить енергобезпеку, якщо відмовиться від країн-транзитерів

15:49, 17 червня 2011
Новини ЄС
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Заявляє шеф італійської Eni

Санкт-Петербург. 17 червня. УНІАН. Європейський Союз може підвищити свою енергетичну безпеку за рахунок відмови від країн - транзитерів газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив головний виконавчий директор Eni Паоло СКАРОНІ (Італія) на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Чим більше ми можемо уникати транзиту через країни-транзитери, тим більша безпека і надійність поставок досягається», - сказав П.СКАРОНІ.

На його думку, в зв`язку з цим будівництво «Південного потоку» і «Північного потоку» дуже актуальні, щоб доставити російський газ для країн-споживачів у ЄС.

Він відзначив, що якщо ЄС нарощуватиме споживання газу, тоді нових «північних і південних» потоків має бути значно більше, щоб Європа досягла гарантованого рівня безперебійності поставок.

П.СКАРОНІ повідомив, що також треба зробити з`єднання між магістральними газопровідними системами, що гарантуватиме подачу російського газу з будь-якого місця в будь-яке інше місце в ЄС.

Він зазначив, що російський газ один із невеликого числа енергоресурсів, які має Європа, тому поставки з РФ - «абсолютна необхідність».

Як відомо, Eni є одним із акціонерів проекту «Південний потік».

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії. Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.

«Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу близько 1200 км.

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