Польський Вроцлав став культурною столицею Європи 2016 року

Київ. 21 червня. УНІАН. Польське місто Вроцлав вибороло право називатися європейською столицею культури 2016 року, передає РІА «Новости» з посиланням на польські ЗМІ.

У конкурсі змагалися польські міста Гданьськ, Люблін, Катовіце, Варшава і Вроцлав. Рішення журі було одноголосним. Вроцлав одержить нагороду у розмірі 1,5 мільйона євро і просуватиме польську культуру в Європі у 2016 році.

В ході голосування в Інтернеті, проте, Вроцлав поступився першим місцем місту Катовіце, а Варшава зайняла останній рядок у рейтингу користувачів Інтернету.

Разом із Вроцлавом функцію європейської столиці культури виконуватиме у 2016 році одне з міст Іспанії.

Вроцлав - історична столиця Сілезії, одне з найбільших і найстаріших польських міст, розташований на обох берегах середньої течії річки Одер.