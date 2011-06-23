Україна хоче розширити співпрацю з Польшею в енергетиці

Київ. 23 червня. УНІАН. Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Польщею в галузі енергетики.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

За словами А.КЛЮЄВА, Україна зацікавлена у максимальному збільшенні власного видобутку вуглеводнів.

Учасники зустрічі обговорили можливості співпраці у галузі видобування сланцевого газу.

А.КЛЮЄВ заявив про велику зацікавленість України в приході в сферу розвідки і видобування енергоносіїв великих інвесторів, зокрема з Європейського Союзу.

За словами першого віце-прем`єр-міністра України, серед пріоритетів українського уряду – видобування традиційної нафти і газу, а також сланцевого газу, газу-метану, газу із щільних порід.

Учасники зустрічі відзначили взаємну зацікавленість у співпраці в галузі електроенергетики, зокрема можливості експорту української електроенергії до Польщі.