Польща у перщшому кварталі збільшила видачу віз українцям на 40%

Варшава. 23 червня. УНІАН. Польські консульства в Україні в першому кварталі 2011 року видали в Україні понад 120 тисяч віз, що майже на 40% більше показників першого кварталу минулого року.

Про це свідчать передані УНІАН дані Міністерства закордонних справ Польщі.

Майже 70 тисяч (+15%) віз за перші три місяці року видали польські консули у Львові, де традиційно видається більше половини усіх польських віз в Україні.

Друге місце серед шести польських консульств зайняло Луцьке представництво, яке видало більше 26 тисяч віз (+70%), а третє місце - Київське консульство з 13 тисячами віз (+25%).

Консули в Одесі збільшили видачу віз на 120% до понад 4 тисяч, а в Харкові на майже 60% до 4,5 тисячі.

Польське консульство у Вінниці, яке розпочало роботу в лютому минулого року, за перші три місяці цього року видало понад 7 тисяч віз (у лютому-березні 2010 року близько - 1,5 тисячі віз).

За даними польського МЗС, консульства Польщі в Росії у першому кварталі збільшили видачу віз на понад 50% до майже 35 тисяч, а в Білорусі на 70% до понад 60 тисяч віз.

Як повідомляв УНІАН, видача польських віз громадянам України зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння в 2008 році пов’язаного із вступом наприкінці 2007 року Польщі до Шенгенської зони.

Торік поляки збільшили видачу віз українцям на близько 3% до понад 450 тисяч після 25% збільшення в 2009 році.

У 2006 році Польща видала в Україні майже 600 тисяч віз.

Довідка УНІАН. Польські власті запровадили візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавали їх до 2008 року безкоштовно й за ліберальними правилами.

Польща після приєднання до Шенгенської зони наприкінці 2007 року зберегла для українців певні пільги при видачі віз, а з березня 2011 року зменшила оплату за національні візи на 15 євро до 20 євро.

Близько 70% віз, які польські консульства видавали українцям за останні два роки, були шенгенськими (з правом перебування до 90 днів).