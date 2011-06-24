ПАРЄ закликає знизити вік для голосування до 16 років

Страсбург. 24 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни-члени розглянути можливість зниження віку, з якого дозволено участь у голосуванні на виборах, до 16 років.

Як передає кореспондент УНІАН, Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, прийнятій увечері 23 червня.

У документі, зокрема, міститься заклик до країн-членів Ради Європи створити необхідні передумови для участі молодих людей у суспільному житті через освіту; вивчити можливість скорочення мінімального віку, з якого дозволена участь у голосуванні на виборах, до 16 років; а також вивчити можливість зниження віку для голосування до 16 років для різних виборів: парламентських, президентських, регіональних і місцевих.

Як відзначив автор доповіді і проекту резолюції, сербський депутат Мілош АЛІГРУДІЧ, представляючи проект резолюції на засіданні ПАРЄ, одна з головних цілей цього документа – розширити демократію.

“Відбулися демографічні зміни, і молоді люди маргіналізовані в цьому процесі”, - сказав він.