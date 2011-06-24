Греція хоче додаткової допомоги від ЄС та МВФ

Київ. 24 червня. УНІАН. Уряд Греції направив офіційний запит ЄС і МВФ про надання додаткової фінансової допомоги, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Про отримання відповідного запиту від прем`єр-міністра Греції Георгіоса ПАПАНДРЕУ йдеться в спільній заяві учасників саміту країн Євросоюзу, поширеній увечері в четвер, 23 червня. Рішення про надання допомоги Греції, повідомляється в документі, планується прийняти на початку липня. Ситуація в Греції одна з основних тем дводенного саміту ЄС, що відкрився 23 червня.

Раніше повідомлялося, що в рамках другого етапу фінансової допомоги Євросоюз виділить Греції більш як 100 мільярдів євро. Ключовою умовою надання додаткової допомоги Євросоюз назвав ухвалення Грецією програми антикризових заходів, що включає скорочення витрат бюджету на 28 мільярдів євро.

Греція, державний борг якої наближається до 350 мільярдів євро, перебуває на межі дефолту. Євросоюз і МВФ раніше вже виділили Греції 110 мільярдів євро, проте цього виявилося недостатньо для виведення країни з кризи.

Прем`єр-міністр Греції Г.ПАПАНДРЕУ 17 червня провів перестановки в уряді, призначивши, зокрема, нового міністра фінансів. 21 червня парламент Греції виніс вотум довіри оновленому кабінету міністрів. Підтримка парламенту, повідомлялося після голосування, дозволить прем`єр-міністрові Греції продовжити реалізацію антикризової програми, від виконання якої залежить одержання країною фінансової допомоги.