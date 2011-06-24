Польща хоче добитися перспективи членства для України

Варшава. 24 червня. УНІАН. Польща планує на саміті «Східного партнерства» у вересні у Варшаві добитися для України певної перспективи членства у Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише польська Gazeta Wyborcza у матеріалі, присвяченому візиту міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО до Києва.

Голова польського МЗС назвав можливим завершення до вересня переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Газета нагадала, що категорично проти надання Україні перспективи членства у Євросоюзі виступають Німеччина і Франція.