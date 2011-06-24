Фюле уважно стежить за справою Тимошено

Київ. 24 червня. УНІАН. Комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ сьогодні провів зустріч з заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм НЕМИРЕЮ, у ході якої було обговорено «вирішальне значення 2011 року для відносин Україна-ЄС».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісара.

«Ми обговорили останні події у відносинах між Європейським Союзом та Україною, і я був радий тому, що НЕМИРЯ ще раз підтвердив рішучу налаштованість політичної групи, яку він представляє, відігравати конструктивну роль у формуванні важливих реформ, необхідних для політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС», - цитує слова Ш.ФЮЛЕ прес-служба.

Як зазначив Єврокомісар: «Ми хотіли б завершити цього року переговори щодо Угоди про асоціацію та глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Я поінформував НЕМИРЮ про прогрес, досягнутий під час останніх раундів переговорів. Я також пояснив, що реалізація Плану дій щодо лібералізації візового режиму, представленого на останньому Саміті Україна-ЄС в листопаді 2010 року, вимагає ухвалення парламентом важливих законодавчих заходів для забезпечення необхідних стандартів».

Ш.ФЮЛЕ висловив переконання, що зусилля щодо поглиблення відносин шляхом підтримки реформ, які пройшли випробування часом, а також постійні контакти з усіма політичними силами, є вкрай важливими.

Єврокомісар також запевнив, що уважно стежить за справою Ю.ТИМОШЕНКО та інших високо посадовців. «Я уважно спостерігаю за останніми тривожними подіями у справах проти ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду України. Я нагадав про занепокоєння ЄС щодо припущень про політичні мотиви, які стоять за цими справами. У своїх контактах з українською владою я сповнений рішучості наголошувати на потребі забезпечити максимальної рівності, прозорості та справедливості у розслідуваннях, судових переслідуваннях та судових процесах». – сказав Ш.ФЮЛЕ, якого цитує прес-служба.