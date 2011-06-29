Іспанський Саг-Себастьян рекомендований культурною столицею ЄС 2016 року

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Іспанське місто Сан-Себастьян рекомендоване на звання культурної столиці Європейського Союзу 2016 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, раніше журі також рекомендувало назвати культурною столицею ЄС 2016 року польське місто Вроцлав.

Щороку культурними столицями ЄС стають два міста з різних країн.

Згідно з раніше ухваленими рішеннями, у 2011 році культурними столицями Європи стануть Таллінн (Естонія) і Турку (Фінляндія), у 2012-му – Гімараєш (Португалія) і Марібор (Словенія), у 2013-му – Марсель (Франція) і Кошице (Словаччина), у 2014-му – Умеа (Швеція) і Рига (Латвія), у 2015 році – Монс (Бельгія) і Пльзень (Чехія).