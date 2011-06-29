Качинський: польська влада має наполягати на перспективі членства в ЄС для України

Варшава. 29 червня. УНИАН. Лідер найпопулярнішої у Польщі опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає, що польська влада має продовжувати наполягати на наданні Україні перспективи членства у Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Він зазначив, що партія «Право і справедливість» підтримує підписання з Україною угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі під час головування Польщі в ЄС у другій половині цього року.

„Ми були б дуже задоволені (якби угоду було підписано), але я нагадаю, що Польща донедавна виступала за вступ України до ЄС”, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Він висловив думку, що нинішня польська влада має продовжувати наполягати на наданні Україні перспективи членства в ЄС.

„Ми вважаємо, що навіть усвідомлюючи неможливість досягнення найближчим часом цих амбітних цілей (вступ України до ЄС), треба порушувати це питання - це польська місія”, - наголосив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, главa МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ минулого тижня заявив виданню Gazeta Wyborcza про намір польської влади добитися для України певної перспективи членства в ЄС на запланованому на вересень саміті „Східного партнерства” у Варшаві.

Офіційно представники влади називали одним із завдань під час головування Польщі в Євросоюзі підписання з Україною угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.