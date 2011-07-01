Польські мрії на головування в ЄС здійснилися

Варшава. 1 липня. УНІАН. Головування Польщі в Європейському Союзі є реалізацією мрій багатьох поколінь поляків, які роками працювали для інтеграції Польської держави із Західним світом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, виступаючи сьогодні у польському парламенті з нагоди початку польського головування в ЄС.

„Сьогоднішній день, коли розпочинається польське головування в Раді Євросоюзу, - це реалізація мрій багатьох поколінь поляків про тривалу політичну приналежність до Західного світу”, - сказав Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав сьогоднішній день історичним моментом, відзначивши, що він став можливим лише завдяки праці практично усіх представників польської політичної еліти та громадян Польщі.

„Хочу особливо підкреслити: усі маємо у цьому свій вклад. Це насправді успіх усієї Польщі”, - сказав він.

Глава держави відзначив, що головування поляків у ЄС є не лише великою честю, але й відповідальністю за європейську спільноту.

Як повідомляв УНІАН, Польща сьогодні на найближчі півроку офіційно переймає керівництво Євросоюзом.

Польща, яка розпочала демократичні та ринкові реформи в 1989 році, вступила в Європейський союз у травні 2004 році.