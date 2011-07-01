Голова Євросуду радить Україні посилити роботу із захисту прав людини

Київ. 1 липня. УНІАН. Голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА радить українській владі покращити роботу щодо дотримання прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Україна ратифікувала конвенцію про права людини 14 років тому. Якогось прогресу вже досягнуто, але ситуацію треба покращувати, вона ніяк не ідеальна… Отож, я, звичайно, незадоволений загальною ситуацію в Україні, але я також незадоволений ситуацією з захистом прав людини в країнах Європи, включаючи мою рідну країну», - сказав Ж.-П.КОСТА.

Він наголосив, що Європейський суд надалі готовий надавати Україні всебічну допомогу у поліпшенні ситуації з дотриманням права громадян.

«Я людина оптимістична, але не наївна. Я думаю, що всюди в Європі, в кожній країні за права людини треба боротися. Так само, як і в Україні», - сказав Ж.-П.КОСТА.