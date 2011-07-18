Міністр закордонниї справ Словаччини не драматизує ситуацію з демократією в Україні

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА не драматизує ситуацію з демократією в Україні.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі після зустрічі Групи друзів України на рівні міністрів закордонних справ з українським колегою Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ситуація не драматична, але політики в ЄС уважно стежать за подіями в Україні», - сказав М.ДЗУРІНДА.

Він зазначив, що нинішня ситуація навряд чи може негативно вплинути на очікуване наприкінці року завершення переговорів про підписання з Україною договору про асоціацію.

Разом з тим, міністр підкреслив важливість толерантного ставлення влади України до опозиції.

Як повідомляв УНІАН, засідання Групи друзів було організоване сьогодні в Брюсселі за ініціативою головуючої в ЄС Польщі, Литви і Швеції.