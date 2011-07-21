В ЄС набрали чинності нові правила безпеки іграшок

Брюссель. 21 липня. УНІАН. В Європейській Союзі набрали чинності нові правила безпеки для дитячих іграшок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, нові правила набрали чинності з 20 липня цього року.

Згідно з новими правилами, країни - члени ЄС мають забезпечувати адекватний рівень контролю безпеки іграшок на зовнішніх кордонах ЄС, а також усередині Європейського Союзу.

Крім того, нові правила накладають більше зобов`язань на імпортерів і виробників іграшок, які тепер, перед виведенням нових іграшок на ринок, мають проводити їх оцінку на безпеку для дітей.

При цьому, відповідно до нових правил, виробники іграшок мають забезпечувати можливість їх легкої ідентифікації, вказуючи на іграшках назву, адресу компанії-виробника і номер виробу.

Нові правила безпеки іграшок замінять чинну в ЄС Директиву від 1988 року.

Європейська індустрія іграшок становить близько 25% світового ринку іграшок. У 2009 році в ЄС в цілому було вироблено іграшок на 5 млрд. євро, з них 80% - у Франції, Німеччині, Італії, Ірландії, Іспанії, Великій Британії, Чехії і Польщі.

Роздрібний продаж іграшок в ЄС у 2009 році становив 1,05 млрд. євро.