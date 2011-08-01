На Донеччині припинено діяльність злочинців, що вивозили дівчат до Європи

Донецьк. 1 серпня. УНІАН. У Донецькій області співробітниками міліції та Управління СБУ припинено діяльність злочинної групи, що вивозила українських дівчат до нічних клубів Європи з метою їхньої сексуальної експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, молодих українок переправляли до Польщі і Німеччини під виглядом працевлаштування помічниками пекаря до пекарень або покоївками. Саме так формулювалася мета поїздки в анкеті для відкриття шенгенської візи, в реальності ж дівчат примушували займатися проституцією в нічних клубах, відзначають правоохоронці.

Цей канал існував майже 3 роки, за цей час було вивезено близько 30 українських дівчат.

До групи зловмисників входило 4 людини: двоє громадян України і двоє - громадяни Німеччини, один із яких регулярно відвідував Донецький регіон.

За словами заступника начальника управління з боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми обласного УВС Андрія НЕБИТОВА, процитовані в повідомленні, «це один з небагатьох випадків, коли перекрито весь канал постачання жінок для сексуальної експлуатації, і відродитися самостійно він вже не зможе».

Правоохоронець розповів, що для повної ліквідації каналу і затримання всіх учасників злочинної групи була розроблена спеціальна операція, разом із донецькими колегами в ній взяли участь співробітники УМВС Волинської області, а також представники СБУ в Донецькій області. Відповідна інформація була надана в Інтерпол і передана правоохоронцям Німеччині.

«В результаті злагоджених дій спільних слідчо-оперативних груп у Донбасі, була затримана вербувальниця, а в Луцьку – трафикер з Німеччини і його український помічник, який займався виготовленням документів», - розповів А.НЕБИТОВ.

Одночасно поліцією Німеччини був затриманий сутенер, який забезпечував сексуальну експлуатацію дівчат безпосередньо в нічних клубах.

У складі злочинної групи єдиною жінкою була 25-річна жителька одного з великих міст Донецької області, яка і підбирала дівчат для вивезення за кордон.

В даний час правоохоронці встановлюють повний список потерпілих, говориться в повідомленні.