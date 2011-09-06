Україна за 8 місяців збільшила транзит газу до Європи

Київ. 6 вересня. УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-серпні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 13,8%, або на 8,469 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, до 70,004 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-серпні збільшилося на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 105,666 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.