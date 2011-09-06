Путін: ”Північний потік” позбавив Україну ”ексклюзива”

Київ. 6 вересня. УНІАН. Україна із запуском газопроводу ”Північний потік”, яким російський газ безпосередньо поставлятиметься до Німеччини дном Балтійського моря, втрачає ексклюзивне положення його транзитера.

Про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, передає РІА “Новости”.

”Україна - наш давній, традиційний партнер, - сказав він, відповідаючи на питання журналістів. - Як у будь-якої транзитної країни, завжди є спокуса покористуватися своїм транзитним положенням. Тепер цей ексклюзив зникає”.

Як заявив В.ПУТІН, ”наші відносини набуватимуть все більш цивілізованого характеру”.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, почалося заповнення трубопроводу ”Північний потік” технологічним газом на компресорній станції ”Портова”.

Зварювання останнього ”золотого” стику першої нитки газопроводу ”Північний потік” відбулося 19 серпня в бухті ”Портова”. Потім газопровід було заповнено азотом (інертний газ, який служить ”подушкою” між повітрям і природним газом) з боку Німеччини.

Технологічний газ, який почав надходити до трубопроводу сьогодні, витіснить азот з боку Німеччини і заповнить трубу до певного рівня тиску. Цей газ необхідний для початку транспортування до Європи комерційного газу. Планується, що до початку жовтня перша нитка ”Північного потоку” пропускною спроможністю 27,5 мільярда кубометрів газу буде готова до поставок.

Довідка УНІАН. Nord Stream (”Північний потік”) є принципово новим маршрутом для експорту російського газу до Європи. Газопровід протяжністю 1,22 тис. кілометрів проходить по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Запуск першої черги газопроводу пропускною спроможністю 27,5 мільярда кубометрів газу на рік намічено на жовтень 2011 року. Завершення будівництва другої нитки восени 2012 року дозволить збільшити пропускну спроможність Nord Stream до 55 мільярдів кубометрів на рік. ”Газпром” вже підписав довгострокові контракти на постачання газу по Nord Stream клієнтам у кількох країнах ЄС, включаючи Німеччину, Данію, Нідерланди, Бельгію, Францію і Велику Британію.

У липні В.ПУТІН заявив, що Росія не виключає можливості будівництва і третьої черги ”Північного потоку”. У ”Газпромі” підтвердили, що такий варіант розглядається, проте додаткових деталей не повідомили. Наприкінці червня голова правління ”Газпрому” Олексій МИЛЛЕР сказав, що поточна ситуація на газовому ринку Європи може зажадати додаткових нових потужностей у середньостроковій перспективі для постачання російського газу, крім вже запланованих ”Північного потоку” і ”Південного потоку”.

В даний час акціонерами проекту Nord Stream є ”Газпром”, німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas, французька GDF Suez і нідерландська Gasunie. Долі акціонерів в компанії-операторі проекту Nord Stream AG розподіляються таким чином: ”Газпром” - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.