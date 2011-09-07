Туск заявляє, що українська влада має побудувати чесні відносини з опозицією

Варшава. 7 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої у Європейському Союзі Польщі Дональд ТУСК заявляє, що відносини між владою та опозицією в Україні, яка хоче асоціації з ЄС, повинні бути чесними та прозорими.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав під час зустрічі у Варшаві з лідером групи депутатів Європарламенту – Альянсу соціалістів та демократів (S&D) Мартіном ШУЛЬЦОМ, під час якої було обговорено арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО

«Особливо маю на увазі ситуацію з колишнім головою уряду Юлією ТИМОШЕНКО. Відносини між владою та опозицією в країні, яка хоче асоціації з ЄС, повинні бути чесними та прозорими”, - сказав Д.ТУСК, якого цитує його прес-служба.

Вчора голова польського уряду також зустрівся з представниками білоруської опозиції, яких запевнив, що Євросоюз не погодиться на надання жодної фінансової допомоги Білорусі, поки влада не розпочне серйозний діалог з опозиціонерами.