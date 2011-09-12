ЄС розширив термін дії авторських прав на музичні твори

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Рада із загальних питань ЄС розширила термін дії авторських прав на музичні твори з 50 до 70 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради ЄС.

Проти ухвалення рішення виступили Бельгія, Чехія, Нідерланди, Люксембург, Румунія, Словенія і Швеція. Австрія і Естонія утрималися.

У повідомленні прес-служби Ради ЄС зазначається, що виконавці, в основному, починають свою кар`єру в юному віці, і нинішній рівень захисту авторських прав не завжди охоплює навіть період їхнього життя, що, відповідно, може призводити до значного погіршення умов їхнього життя в старості.

Директива, підтримана міністрами, також передбачає можливість для виконавців, які раніше передали права виробникам фонограм, також одержувати прибуток від продовження терміну дії авторського права, а в деяких випадках – повертати собі авторські права.

Країни-члени ЄС повинні будуть адаптувати своє законодавство відповідно до нової директиви впродовж двох років.

Єврокомісія запропонувала проект Директиви про продовження терміну дії авторських прав у липні 2008 року.