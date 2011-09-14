Справа Тимошенко може негативно вплинути на відносини України та ЄС

Страсбург. 14 вересня. УНІАН. Співголови Асамблеї ЄвроНЕСТ не виключають, що справа Юлії ТИМОШЕНКО може негативно вплинути на відносини України та ЄС (Європарламент – парламенти країн-учасниць “Східного партнерства”) депутат Європарламенту Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) та голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Звичайно, цей процес (проти Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) може негативно вплинути на відносини між Україною та Європейським Союзом, але, водночас, я думаю, що переговори щодо угоди про асоціацію перебувають на такій стадії, коли, на мою думку, їх не потрібно зупиняти, ми не повинні перешкоджати набуттю чинності угодою про асоціацію, якомога швидше, тому що інакше найбільш постраждалими будуть українські громадяни”, - заявив європейський депутат.

“У будь-якому випадку буде вплив вердикту українського суду проти Ю.ТИМОШЕНКО, і я не виключаю, що це може негативно вплинути на розклад майбутньої роботи над угодою про асоціацію, включаючи парафування, підписання і процес ратифікації”, - підтримав його Б.ТАРАСЮК.

Водночас, український депутат зазначив, що наступного тижня в Україні планується черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі, який теоретично може стати фінальним, і тоді все буде готове для парафування угоди, що Україна та ЄС поки планують зробити в грудні на саміті.