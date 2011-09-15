Польща не буде фінансувати добудову своєї ділянки ЄАНТК

Варшава. 15 вересня. УНІАН. Польська влада не має наміру фінансувати добудову польської ділянки Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), який Україна хоче створити на базі побудованого в 2001 році трубопроводу „Одеса-Броди”.

Про це заявив у Варшаві у четвер глава Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Станіслав КОЗЕЙ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

„Ми не схильні, на відміну від інших країн, витрачати бюджетні гроші на проекти, які мають бути самоокуповними”, - сказав він, відповідаючи на питання, чому польська влада не профінансуєь добудову польської ділянки ЄАНТК, виділяючи одночасно близько 500 млн. євро на будівництво Національного стадіону до Євро-2012 у Варшаві.

С.КОЗЕЙ, який зустрівся з журналістами після сьогоднішнього засідання Ради Національної безпеки Польщі, присвяченої проекту „Одеса-Броди-Плоцьк”, назвав головною умовою участі поляків в цьому проекті економічну вигоду.

„З цієї точки зору цей проект досі до кінця „не грає”, - сказав він.

Глава BBN назвав необхідними для ухвалення рішення про участь Польщі в проекті гарантії постачальників і споживачів нафти, зазначивши, що за близько 20 років обговорення ЄАНТК чітких декларацій немає.

„Потенціальні учасники цього проекту досі не задекларували такі конкретні фінансові рішення, які дозволили б сказати, що на цьому проекті зароблятимемо, а не доплачувати”, - сказав С.КОЗЕЙ.

Він також назвав ЄАНТК „складним проектом”, відзначивши, що Польща не хоче брати на себе всю відповідальність.

„Приходить час, щоб ухвалити остаточне рішення: продовжуємо цей проект чи відмовляємося від нього”, - сказав С.КОЗЕЙ, коментуючи слова Президента Польщі про намір доручити новому уряду визначити умови участі поляків у цьому проекті.

Нагадаємо, що Польща, яка входить з 2004 року до Європейського Союзу, включила проект „Одеса-Броди-Плоцьк” до списку пріоритетних, що дозволяє розраховувати на виділення ЄС близько 125 млн. євро, або 25% необхідних коштів на добудову польської ділянки ЄАНТК.

Польща може використовувати ці кошти у разі знаходження інших 75% фінансування, яке мають надати країни-учасниці проекту, кредитори або стратегічні інвестори.

Польська влада може використовувати зарезервовані для ЄАНТК кошти максимум до 2016 року.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), був введений в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європу, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу ”Одеса–Броди” до Гданська.