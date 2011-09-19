Президент ПАРЄ обговорив з Ківаловим роботу ЄСПЛ

Київ. 19 вересня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), представник Туреччини Мевлют ЧАВУШОГЛУ обговорив із головою Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергієм КІВАЛОВИМ роботу Європейського суду з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це йшлося сьогодні під час зустрічі М.ЧАВУШОГЛУ із С.КІВАЛОВИМ у Києві.

Президент ПАРЄ, зокрема, заявив, що вважає С.КІВАЛОВА одним із найактивніших членів цієї організації.

При цьому він відзначив важливість доповіді з питання щодо забезпечення життєздатності Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), підготовкою якої займається С.КІВАЛОВ, і висловив бажання розглянути доповідь і рекомендації, що у ній містяться, на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі.

Серед основних тез доповіді, які обговорювалися на зустрічі, - необхідність державної організації офіційного перекладу усіх рішень Страсбурзького Суду по «головним справам» мовами країн, де є проблеми з виконанням рішень ЄСПЛ, і законодавчого закріплення використання офіційних перекладів цих рішень в усіх типах судових процесів судами усіх рівнів. Також було запропоновано розширити арсенал засобів парламентського контролю за виконанням рішень ЄСПЛ, і встановити мандат і періодичність його контролю «моніторинговим» і «юридичним» комітетами ПАРЄ.

Резюмуючи обговорення, М.ЧАВУШОГЛУ відзначив пріоритетність підвищення ефективності Європейського суду з прав людини як одну зі складових реформи Ради Європи як міжурядової організації. Необхідність «розвантажити» Європейський суд від надмірної кількості справ проти держав - нинішніх членів Ради Європи викликана приєднанням до Страсбурзької Системи нової організації – Європейського Союзу, що може призвести до зростання кількості скарг – тепер і на європейських чиновників.

У зв`язку з цим керівництвом Ради Європи обговорюється створення спеціальної міждержавної групи з координації реформи ЄСПЛ, до участі в роботі якої президент ПАРЄ запросив і С.КІВАЛОВА.