Герасим`юк вважає, що ПАРЄ варто було б обговорити Україну

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що ПАРЄ варто було б провести дебати щодо України на своїй сесії.

Про це вона заявила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи рішення ПАРЄ.

«Завжди, коли виникає хвороба, її вчасно треба помічати, щоб потім не ампутувати органи», - сказала депутат.

Вона зазначила, що демократія – це щоденний процес виправлення помилок, і якщо проблеми виникають, то про них треба говорити вчасно.

О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що під час сьогоднішнього розгляду пропозиції групи народних партій щодо проведення термінових дебатів по Україні на Бюро ПАРЄ «думки розділилися не дуже контрастно», хоча більшості голосів ця пропозиція так і не набрала. Після цього, за її словами, представники групи народних партій вирішили винести питання в сесійну залу Асамблеї. «Голосування у залі дало цікавий результат: більшість зали проголосувала проти рішення Бюро», - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Водночас вона нагадала, що згідно з правилами процедури ПАРЄ, для внесення питання до порядку денного його мають підтримати дві третини з присутніх у залі депутатів.

У зв’язку з цим український депутат зазначила, що така ситуація свідчить «про те, що в ПАРЄ щось не так». За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, очевидно, Асамблея потребує реформ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ відмовилася включити термінові дебати щодо ситуації в Україні до порядку денного сесії. «За» проголосувало 82 депутати, «проти» - 69, утрималися – 10.

Разом з тим член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, який бере участь у роботі Парламентської асамблеї, заявив, що у ПАРЄ відбудуться позачергові дебати щодо ситуації в Україні.

«Абсолютною більшістю голосів Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала пропозицію про термінові позачергові дебати щодо України у зв’язку з ситуацією з політичними в’язнями, у першу чергу - щодо лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», - стверджував він.

«Це питання буде обговорено після доповіді Моніторингового комітету щодо ситуації в Україні», - зазначав С.СОБОЛЄВ.