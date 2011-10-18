ЄС: Питання Тимошенко - це не питання поваги до влади України

15:31, 18 жовтня 2011
Новини ЄС
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Це проблеми юстиції...

Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Європейський Союз вважає, що питання засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не є питанням поваги чи неповаги до українського керівництва.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявило високо посадове джерело в дипломатичних колах ЄС.

“Для нас це не питання поваги до українського керівництва, це – проблема функціонування юстиції, здіснення чесного, незалежного, прозорого судового процесу за міжнародними стандартами”, - сказав співрозмовник агентства, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в інтерв’ю Wall Street Journal.

Співрозмовник агентства наголосив, що ЄС і надалі готовий продовжувати переговори з Україною на технічному рівні щодо угоди про асоціацію, і наступний раунд таких переговорів відбудеться наступного тижня в Києві.

“Україна – дуже важливий партнер для нас, однак фундаментальні принципи повинні поважатися”, - підкреслив дипломат.

Саме цим він пояснив рішення ЄС відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя до більш сприятливих часів.

“Про що ми могли б говорити зараз? Тільки ще і ще раз нагадувати про те, що вже було сказано публічно щодо демократії, верховенства права та чесного судового процесу?”, - запитав дипломат.

При цьому, за його словами, головною метою зустрічей з В.ЯНУКОВИЧЕМ було вирішити основні проблемні питання, які ще залишилися в рамках переговорів про угоду про асоціацію з Україною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президенти Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ та Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ разом з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН вирішили відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя до “більш сприятливих часів”.

Візит було заплановано на 20 жовтня.

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