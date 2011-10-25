Україна хоче розширити співпрацю з ЄБРР

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з віце-президентом ЄБРР Яном ФІШЕРОМ, повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА.

За його словами, для України ЄБРР є одним з найефективніших і найбільших інвесторів. А.КЛЮЄВ уточнив, що за всі роки співпраці загальний обсяг наданих банком ресурсів становить понад 6,7 млрд. євро для реалізації 281 проекту.

«Ми розцінюємо ці результати як важливий внесок ЄБРР у розвиток реального сектору в Україні. А це є одним з пріоритетних завдань розвитку, визначених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки», - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Він додав також, що завдяки цілеспрямованій роботі команд української сторони та банку в 2010- 2011 роках вдалося досягти досить істотних позитивних результатів.

«Ми завершили підготовку трьох масштабних інфраструктурних проектів на суму 825 млн. євро, спільно підготували нову середньострокову Стратегію ЄБРР в Україні на період 2011-2014 рр., підписали і ратифікували угоду про внесок між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкіллі», - повідомив перший віце-прем`єр-міністр.

Він також додав, що Україна і ЄБРР мають досить амбітні спільні плани і проекти.

Повідомляється також, що учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці України і ЄБРР на найближчий рік.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні на стадії реалізації знаходяться 7 спільних з ЄБРР проектів у державному секторі економіки на загальну суму 1,34 млрд. дол. США (954,4 млн. євро). Серед них: ”Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська ГЕС”, ”Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва”, ”Реабілітація гідроелектростанцій».