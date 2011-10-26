ЄС вітає угоду Туреччини та Азербайджану про транзит газу

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР вітає угоду між Туреччиною і Азербайджаном про транзит газу, досягнуту 25 жовтня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

«Це – хороший день для Європи, оскільки газ, що йде транзитом через Туреччину, використовуватиметься в Європейському Союзі. Європейський Союз дотримуватиметься своєї угоди з Азербайджаном, ми хочемо, щоб було достатньо відповідних можливостей трубопроводів, щоб покрити всю фізичну можливість торгівлі між Азербайджаном і ЄС», - заявив єврокомісар.

ЄС і Азербайджан підписали угоду про поставки газу з родовища Шах-Деніз 13 січня 2011 року.

Як повідомила прес-служба Єврокомісії, ЄС разом із Азербайджаном, Грузією та Туреччиною обговорять можливості транспортування азербайджанського газу до ЄС із тим, щоб вони передбачали механізм транзиту газу з Туркменістану, як тільки з`явиться можливість цей газ поставляти до Європи.