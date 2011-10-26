9 осіб загинули в Італії через повінь

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Число жертв повені в Італії, викликаної зливами, досягло дев`яти осіб, повідомляє Лента.ру з посиланням на AGI.

Семеро осіб загинули на півдні Лігурії, ще двоє стали жертвами стихії на півночі Тоскани. Крім того, за даними La Repubblica, щонайменше 12 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Зливи обрушилися минулої доби відразу на декілька регіонів Італії, але найбільше постраждав північний захід країни. За даними синоптиків, у деяких районах за день випало до 500 міліметрів опадів.

В результаті в багатьох місцях сталися зсуви, були пошкоджені будинки, дороги та мости. Зокрема, до неділі припинено рух залізницею Генуя-Спеція. У багатьох районах немає електрики й телефонного зв`язку. До деяких місць можна дістатися лише на вертольоті.

Троє людей загинули внаслідок обвалення будинку в місті Боргетто (Borghetto) в Лігурії, декілька людей досі перебувають під завалами. Інші люди захлинулися в своїх автомобілях і будинках.

У рятувальних операціях беруть участь пожежники, використовуються гумові човни. За ніч було евакуйовано 50 осіб, які рятувалися від води, піднявшись на дерева. 300 осіб було евакуйовано з міста Аулла (Aulla) в Тоскані, де річка затопила південну частину міста, пише Sky.it.

Востаннє сильні повені сталися в Італії в 2009 році, коли на північному сході Сицилії внаслідок розгулу стихії загинула, щонайменше, 31 людина.